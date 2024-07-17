10 soruda 2024 YKS tercihleri: Bu yıl ilk kez açıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, bu yıl ilk kez açılan yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümleri de tercih edebilecek. Tercih yapacak adaylar için üniversitelerde 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.
Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.
Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu.
Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı.
Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.
İşte YKS yerleştirme sürecine ilişkin merak edilen konular...
1- Adaylar tercih yaparken nelere dikkat edecek?
Adayların, ilgi ve yeteneklerine göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak.
Adaylar, tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında ise sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altında yer alan üniversite programlarını, 2023 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.