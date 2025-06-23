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  4. 2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite açıklandı! İşte listenin zirvesindeki üniversite

2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite açıklandı! İşte listenin zirvesindeki üniversite

URAP tarafından yapılan analizlerin ardından Türkiye'de 2000 senesinden sonra kurulan 50 en iyi üniversite belirlendi.

2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite açıklandı! İşte listenin zirvesindeki üniversite - Sayfa 1

Üniversite sıralamaları konusunda en otorite kurumlardan biri olarak gösterilen URAP, Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversiteyi belirledi. Özellikle Tıp fakültesi bulunan üniversiteler ön plana çıkarken listeye İstanbul damga vurdu. İşte 2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite: 

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2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite açıklandı! İşte listenin zirvesindeki üniversite - Sayfa 2

50,İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ,İZMİR,502.9

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2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite açıklandı! İşte listenin zirvesindeki üniversite - Sayfa 3

49,ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL,503.79

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2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite açıklandı! İşte listenin zirvesindeki üniversite - Sayfa 4

48,UŞAK ÜNİVERSİTESİ,UŞAK,510.21

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