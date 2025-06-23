2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite açıklandı! İşte listenin zirvesindeki üniversite

Üniversite sıralamaları konusunda en otorite kurumlardan biri olarak gösterilen URAP, Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversiteyi belirledi. Özellikle Tıp fakültesi bulunan üniversiteler ön plana çıkarken listeye İstanbul damga vurdu. İşte 2000 yılından sonra kurulan en iyi 50 üniversite: