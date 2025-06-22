2025 AYT puanı ile girilebilecek sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümler neler?

Her iki sınavın puanlarına göre bölümlerde alım yapılırken, 2025 AYT puanı ile hangi bölümlere girileceği de merak ediliyor. Yeni veya mezun adaylar sınavı tamamlar tamamlamaz AYT puanı ile hangi bölüme girebileceklerini merak etmeye başladı. İşte 2025’te AYT puanı ile alan bölümler listesi…