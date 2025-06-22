2025 AYT puanı ile girilebilecek sayısal, eşit ağırlık ve sözel bölümler neler?
2025 YKS bugün, yani pazar günü itibariyle sona erecek. 2 milyondan fazla aday yıl boyunca bu sınav gününü beklerken, hayalini kurduğu üniversite için mücadele etti. Bununla birlikte AYT puanı ile girilebilen bölümler de araştırılmaya başlandı. Peki AYT puanı ile alan bölümler hangileri ve neler? İşte 2025 AYT puanıyla alan bölümler listesi…
İki milyondan fazla öğrenci, hayalini kurduğu üniversite için bir yıl boyunca beklediği YKS sınavına hazırlık yaptı.
Cumartesi günü başlayan sınav, bugün yani pazar günü itibariyle son bulacak. Her yıl olduğu gibi öğrenciler bu yıl da TYT ve AYT sınavlarına girdi.
Her iki sınavın puanlarına göre bölümlerde alım yapılırken, 2025 AYT puanı ile hangi bölümlere girileceği de merak ediliyor. Yeni veya mezun adaylar sınavı tamamlar tamamlamaz AYT puanı ile hangi bölüme girebileceklerini merak etmeye başladı. İşte 2025’te AYT puanı ile alan bölümler listesi…