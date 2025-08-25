2025 ÖSYM GİRİŞ: YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır; ÖSYM giriş ekranı ve ek tercih tarihi

Milyonlarca öğrenci, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına girdi. YKS sınavında boy gösteren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından tercih yaptı. Hayalini kurduğu bölüm ve okulu tercih listesine yazan adaylar, bir süredir sonuçları bekliyordu.