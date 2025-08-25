  1. Ekonomim
2025 ÖSYM GİRİŞ: YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır; ÖSYM giriş ekranı ve ek tercih tarihi

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, bu sabah saatlerinde YKS tercih sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Peki YKS tercih sonuçları giriş ekranı nasıl bakılır, ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversite tercihleri nihayet belli oldu. 

Bir yıl boyunca hazırlanıp YKS’ye giren öğrenciler, sınav sonuçlarının ardından tercihlerini yaptı. Tercih sonrası ise okulların açılmasına 15 gün kala sonuçlar belli oldu.

Milyonlarca öğrenci, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına girdi. YKS sınavında boy gösteren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından tercih yaptı. Hayalini kurduğu bölüm ve okulu tercih listesine yazan adaylar, bir süredir sonuçları bekliyordu.

Ve nihayet beklenen duyuru bugün sabah saatlerinde geldi. ÖSYM, resmi duyurusunda YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu duyuru akabinde ise ÖSYM internet sitesi çöktü.

