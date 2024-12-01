2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM YKS başvuru tarihi belli oldu mu?
Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS başvuru tarihleri belli oldu. 2025’te yapılacak sınavın tarihi ise merak konusu. Peki 2025 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS sınav tarihleri ne zaman?
Milyonlarca üniversite adayı gencin merakla beklediği YKS 2025 başvuru tarihleri belli oldu. Her yıl gerçekleşen sınavda milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversite için mücadele edecek. Peki 2025 YKS başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2025 sınav takvimini paylaşmasının ardından adaylar sınav tarihleri hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, 2025 YKS sınavı başvuruları ne zaman ve YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi ve merak edilen her şey…