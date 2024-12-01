2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca üniversite adayı gencin merakla beklediği YKS 2025 başvuru tarihleri belli oldu. Her yıl gerçekleşen sınavda milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversite için mücadele edecek. Peki 2025 YKS başvuruları ne zaman başlıyor?