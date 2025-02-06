2025 YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar: İşte YKS başvuru ekranı
Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2025 YKS başvuruları resmen başladı. 6 Şubat’ta başlayan sınav başvuru ücreti ve nasıl yapıldığı merak konusu. Peki 2025 YKS başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ve başvuru ekranına nasıl girilir? İşte sınav tarihi ve diğer merak edilen her şey!
Liseyi tamamlayan milyonlarca aday, üniversite sınavına girmek için hak kazanıyor. Gelecekteki hayallerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlayan öğrenciler, üniversite sınavlarına girip istediği üniversite ile yepyeni bir eğitim sürecine başlamayı hedefliyor.
2025 YKS başvuruları da 6 Şubat 2025 itibariyle başladı. Bugünden itibaren öğrenciler kurduğu üniversite ve bölüm için hayaline bir adım daha yaklaştı. Peki YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ekranına nasıl girilir?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek.
2025 YKS BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR
YKS başvuruları bugün, yani 6 Şubat itibariyla başlarken, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
YKS BAŞVURU EKRANINA NASIL GİRİLİR
Öte yandan online olarak yapılacak bu işlem için üniversite adayları, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr/ ) üzerinden yapabiliyor.