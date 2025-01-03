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2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıldı:İşte başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve tarihleri

Üniversite adaylarının merakla beklediği 2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıklandı. İşte kayıt için başvuru kılavuzu, sınav tarihleri ve fiyatları.

2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıldı:İşte başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve tarihleri - Sayfa 1

Üniversite adaylarının merakla beklediği dil sınavı için başvurular nihayet açıldı. 3 Ocak itibariyle açılan başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 9 Ocak'a kadar devam edecek. Bununla birlikte YÖKDİL 2025 sınav ücreti, tarihi ve merak edilen detayları da belli oldu.

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2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıldı:İşte başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve tarihleri - Sayfa 2

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

Üniversite adayları başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

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2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıldı:İşte başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve tarihleri - Sayfa 3

2025 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU

Dil sınavına ilişkin bilgiler, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. 

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2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıldı:İşte başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve tarihleri - Sayfa 4

YÖKDİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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