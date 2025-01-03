2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıldı:İşte başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve tarihleri

Üniversite adaylarının merakla beklediği dil sınavı için başvurular nihayet açıldı. 3 Ocak itibariyle açılan başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 9 Ocak'a kadar devam edecek. Bununla birlikte YÖKDİL 2025 sınav ücreti, tarihi ve merak edilen detayları da belli oldu.