2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıldı:İşte başvuru kılavuzu, sınav ücreti ve tarihleri
Üniversite adaylarının merakla beklediği 2025-YÖKDİL/1 başvuruları açıklandı. İşte kayıt için başvuru kılavuzu, sınav tarihleri ve fiyatları.
Üniversite adaylarının merakla beklediği dil sınavı için başvurular nihayet açıldı. 3 Ocak itibariyle açılan başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 9 Ocak'a kadar devam edecek. Bununla birlikte YÖKDİL 2025 sınav ücreti, tarihi ve merak edilen detayları da belli oldu.
YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR
Üniversite adayları başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
2025 YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU
Dil sınavına ilişkin bilgiler, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.