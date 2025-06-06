41 şehir sınıfta kaldı! Öğrencilerin en sevdiği şehirler açıklandı: Gençlerin gözdesi bu 7 il oldu
Üniversite öğrencileriyle yapılan geniş çaplı araştırmada, Türkiye'de sadece 7 şehir öğrenci memnuniyetinde en üst seviyeye ulaşırken 41 şehir beklentilerin çok altında kaldı.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın gerçekleştirdiği “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (ÖDÜŞ) 2024” araştırmasında, Türkiye genelinde 40 bin üniversite öğrencisinin görüşleri değerlendirildi. Depremden etkilenen 11 il hariç tutularak yapılan çalışmada, öğrenci memnuniyeti 71 şehir üzerinden analiz edildi.
Sonuçlara göre öğrenciler yalnızca 24 şehirden memnunken, 41 şehirde ciddi memnuniyetsizlik yaşanıyor. Şehir memnuniyetini etkileyen unsurlar arasında ulaşım, güvenlik, sosyalleşme imkânları ve halkın öğrencilere yaklaşımı öne çıkıyor.
İşte öğrenci dostu şehirler...