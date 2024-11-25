AÖL GİRİŞ: AÖL 2024/2025 sınav takvimi; 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?



Merak edilen bir diğer konu ise sınava giriş belgesi. Öğrencilerin sınava girmeleri için okullara götürmüş olduğu sınava giriş belgesi, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.