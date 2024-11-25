AÖL GİRİŞ: AÖL 2024/2025 sınav takvimi; 1. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi için 2024/2025 sınav takvimleri belli oldu. AÖL sitesine giriş yaparak detaylı bilgilere erişilebiliyor. Peki AÖL 2024/202 sınavları ne zaman; 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Binlerce öğrencinin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen açık öğretim lisesi öğrencileri, 1. dönem sınav tarihlerini merakla bekliyordu.
Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce açıkladığı iş takviminde açık lise sınavlarının tarihlerini duyurmuştu. Peki AÖL giriş nasıl yapılır, 1. dönem sınavları ne zaman? İşte merak edilen her şey!
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üç oturum halinde uygulanacak sınav 81 ile yapılacak. AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve saatleri ise şöyle:
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?
Merak edilen bir diğer konu ise sınava giriş belgesi. Öğrencilerin sınava girmeleri için okullara götürmüş olduğu sınava giriş belgesi, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.