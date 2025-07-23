Bu bölümden mezun olan 2 ayda iş buluyor! En hızlı iş bulan 20 bölüm açıklandı: İlk sıra şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, üniversite mezunlarının iş bulma süresindeki büyük farkı gözler önüne serdi. Bazı bölümler mezunlarını 2 ay gibi kısa sürede işe yerleştirirken, bazıları için bu süreç 2 yıla kadar uzayabiliyor.

İşte mezun olur olmaz iş bulan o bölümler...