Bu bölümden mezun olan 2 ayda iş buluyor! En hızlı iş bulan 20 bölüm açıklandı: İlk sıra şaşırttı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci başladı. Bu süreçte adaylara yol gösterecek veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) geldi. TÜİK, üniversite mezunlarının bölümlerine göre ilk iş bulma sürelerini açıklaıd.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, üniversite mezunlarının iş bulma süresindeki büyük farkı gözler önüne serdi. Bazı bölümler mezunlarını 2 ay gibi kısa sürede işe yerleştirirken, bazıları için bu süreç 2 yıla kadar uzayabiliyor.
İşte mezun olur olmaz iş bulan o bölümler...
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