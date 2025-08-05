Bu bölümlere girmek için derece yetmedi! İşte en yüksek sıralama ile öğrenci alan üniversiteler...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için üniversite hayali gerçeğe dönüşüyor.1 Ağustos’ta başlayan tercih süreci, 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu süreçte adaylar puanlarına ve kişisel kriterlerine göre üniversite tercihlerini yapacak.