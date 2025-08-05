Bu bölümlere girmek için derece yetmedi! İşte en yüksek sıralama ile öğrenci alan üniversiteler...
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci devam ederken en yüksek başarı sıralaması ile öğrenci alan üniversite bölümleri dikkat çekti.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için üniversite hayali gerçeğe dönüşüyor.1 Ağustos’ta başlayan tercih süreci, 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu süreçte adaylar puanlarına ve kişisel kriterlerine göre üniversite tercihlerini yapacak.
Dereceye giren adaylar, en yüksek başarı sırasına sahip bölümlere yerleşebilmek için titiz bir tercih süreci yürütüyor. 2024 YKS’de en yüksek başarı sırasıyla öğrenci alan üniversite ve bölümler derlendi.
İşte en yüksek sıralama ile girilen bölümler...