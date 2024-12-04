Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı ; Listede 3 tane Türk üniversitesi de var.
Dünyanın en iyi üniversitelerinin listelendiği Times Higher Education Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda yer alan 100 üniversite arasında 4 Türk üniversitesi yer aldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025 listesine ilişkin açıklamada bulundu. Dünya genelinde üniversitelerin yer aldığı listede 4 Türk üniversitesi sıralandı.
Cumhuriyet.com.tr’nin haberine göre disiplinler arası bilim araştırmalarında, dünyada 92 ülke ve bölgeden 749 üniversite sıralandı.
Sıralamada, en fazla üniversiteye sahip ülke 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38'er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip etti.