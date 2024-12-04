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  4. Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı ; Listede 3 tane Türk üniversitesi de var.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı ; Listede 3 tane Türk üniversitesi de var.

Dünyanın en iyi üniversitelerinin listelendiği Times Higher Education Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda yer alan 100 üniversite arasında 4 Türk üniversitesi yer aldı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı ; Listede 3 tane Türk üniversitesi de var. - Sayfa 1

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025 listesine ilişkin açıklamada bulundu. Dünya genelinde üniversitelerin yer aldığı listede 4 Türk üniversitesi sıralandı.

 

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı ; Listede 3 tane Türk üniversitesi de var. - Sayfa 2

Cumhuriyet.com.tr’nin haberine göre disiplinler arası bilim araştırmalarında, dünyada 92 ülke ve bölgeden 749 üniversite sıralandı.

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı ; Listede 3 tane Türk üniversitesi de var. - Sayfa 3

Sıralamada, en fazla üniversiteye sahip ülke 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38'er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip etti.

 

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı ; Listede 3 tane Türk üniversitesi de var. - Sayfa 4

Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesi, çıktılar ve süreçlere ilişkin yüksek puanları nedeniyle disiplinler arası bilim alanında dünyada birinci olurken, Stanford Üniversitesi ikinci sırada yer aldı.

 

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