Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavında atış pozisyonuyla tüm dünyaya adını duyuran Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavında tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu.
Adaylardan, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık alanında ekipman kullanmadan ve eli cebinde atış yapan milli sporcu Yusuf Dikeç'in mekanik olarak çiziminin yapılması istendi.
Sınavın ilk oturumunda masaya konulan objeleri çizen öğrenci adayları sınavın ikinci oturumunda ise Yusuf Dikeç'in portresinin yarısını mekanik olarak çizdi.
EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sınava ilişkin açıklamalarda bulanarak şunları söyledi: