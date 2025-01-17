E Karne nasıl bakılır 2025: E-Okul karne görüntüleme, giriş linki
Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlıyor. İlk dönemin karnesi ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Birkaç adımda e-Karne görüntüleme ekranına girebilir, 2025’in ilk dönem karnesini görüntüleyebilirsiniz.
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yarıyıl tatili bugün başlıyor. 17 Ocak, yani bugün öğrenciler karne alarak 1. dönemi sonlandıracak.
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Karne gününe girdiğimiz bu günde milyonlarca öğrenciyi de heyecan sardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Karne hizmeti sayesinde hem veliler hem de öğrenciler karnelerini dijital ortamda görüntüleyebilir.
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