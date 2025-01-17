  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Eğitim
  4. E Karne nasıl bakılır 2025: E-Okul karne görüntüleme, giriş linki

E Karne nasıl bakılır 2025: E-Okul karne görüntüleme, giriş linki

Milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlıyor. İlk dönemin karnesi ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Birkaç adımda e-Karne görüntüleme ekranına girebilir, 2025’in ilk dönem karnesini görüntüleyebilirsiniz.

E Karne nasıl bakılır 2025: E-Okul karne görüntüleme, giriş linki - Sayfa 1

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yarıyıl tatili bugün başlıyor. 17 Ocak, yani bugün öğrenciler karne alarak 1. dönemi sonlandıracak. 

1 | 6
E Karne nasıl bakılır 2025: E-Okul karne görüntüleme, giriş linki - Sayfa 2

Karne gününe girdiğimiz bu günde milyonlarca öğrenciyi de heyecan sardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Karne hizmeti sayesinde hem veliler hem de öğrenciler karnelerini dijital ortamda görüntüleyebilir. 

2 | 6
E Karne nasıl bakılır 2025: E-Okul karne görüntüleme, giriş linki - Sayfa 3

Peki e-Karne nasıl bakılır, giriş linki nerede ve e-Karne giriş rehberi…

3 | 6
E Karne nasıl bakılır 2025: E-Okul karne görüntüleme, giriş linki - Sayfa 4

E-KARNE GİRİŞ EKRANI

4 | 6