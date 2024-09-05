En pahalı 30 özel üniversite belli oldu! Listedeki fiyatları gören durup bir daha baktı

Yerleştirmeler ve kayıtlar ise tamamlandı. Her şey bitince ortaya çıkan tablo ise görenleri şaşırttı. Çünkü özel üniversitelerin fiyatları rekor artış gösterdi. Bölüm ücretlerini gören aileler şok geçirdi. Sizin için bugün tüm vakıf üniversitelerinin resmi internet sitelerindeki fiyat politikalarını inceleyip en pahalılarını derledik. Keyifli okumalar.