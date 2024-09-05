En pahalı 30 özel üniversite belli oldu! Listedeki fiyatları gören durup bir daha baktı
Özel üniversitelerin ücretleri rekor artış yaşandı. Fiyatları bir gören durup bir daha baktı. Türkiye genelinde fiyatı en çok artan özel üniversiteler belli oldu. İşte zam sonrası en pahalı özel üniversiteler ve bölümleri.
Ve Eylül ayı geldi çattı. Okullarda artık ders zili çalacak. İlk öğretim, orta öğretim ve liselerde önümüzdeki hafta eğitim maratonu başlayacak. Üniversitelerde ise durum farklı. Henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Ekim ayının başı gibi fakültelerin açılması bekleniyor.
Yerleştirmeler ve kayıtlar ise tamamlandı. Her şey bitince ortaya çıkan tablo ise görenleri şaşırttı. Çünkü özel üniversitelerin fiyatları rekor artış gösterdi. Bölüm ücretlerini gören aileler şok geçirdi. Sizin için bugün tüm vakıf üniversitelerinin resmi internet sitelerindeki fiyat politikalarını inceleyip en pahalılarını derledik. Keyifli okumalar.
30. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi: %25 İndirimli: 300.000 TL / yıllık
29. Ted Üniversitesi Psikoloji: %50 Burs: 300.000 TL, Ücretli: 600.000 TL / yıllık