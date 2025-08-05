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  4. En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadı

En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadı

2025 YKS tercih dönemi devam ederken vakıf üniversitelerindeki tıp ve hukuk bölümlerinin ücretleri belli oldu.

En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadı - Sayfa 1

Üniversite adaylarının beklediği tercih dönemi 1 Ağustos’ta başladı ve 13 Ağustos’a kadar sürecek. Vakıf üniversitelerinde burs oranları ve indirimler, adayların başarı sıralaması ve tercih durumuna göre değişiklik gösteriyor. Eğitim ücretleri bakımından en pahalı bölümler ise tıp ve hukuk olarak öne çıkıyor. 

İşte üniversitelerin hukuk fakültelerinin fiyatları...

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En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadı - Sayfa 2

Yeditepe Üniversitesi
1 milyon 320 bin TL / yüzde 50 burslu 660 bin TL

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En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadı - Sayfa 3

Ufuk Üniversitesi
750 bin TL

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En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadı - Sayfa 4

TOBB Üniversitesi
930 bin TL / yüzde 50 burslu 465 bin TL

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