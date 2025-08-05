En pahalı üniversiteler açıklandı! Tıp ve hukuk bölümlerinde ücretleri duyanlar inanamadı

Üniversite adaylarının beklediği tercih dönemi 1 Ağustos’ta başladı ve 13 Ağustos’a kadar sürecek. Vakıf üniversitelerinde burs oranları ve indirimler, adayların başarı sıralaması ve tercih durumuna göre değişiklik gösteriyor. Eğitim ücretleri bakımından en pahalı bölümler ise tıp ve hukuk olarak öne çıkıyor.

İşte üniversitelerin hukuk fakültelerinin fiyatları...