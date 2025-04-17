Fiyatlarını duyan inanamadı! Dünyanın en pahalı okulları açıklandı: 11 üniversite tek bir ülkede!

Dünyanın en pahalı okulları, öğrencilere lüks ve elit bir eğitim deneyimi sunan prestijli kurumlar olarak öne çıkıyor. Bu okullar, genellikle uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaparak küresel bir öğrenme ortamı yaratmakta. Yıllık ücretleri dudak uçuklatan bu eğitim kurumları, öğrencilere yalnızca akademik başarı sağlamanın ötesinde, sosyal statü kazanma ve küresel bir ağ oluşturma fırsatları da sunuyor.

İşte dünyanın en pahalı okulları...