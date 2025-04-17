Fiyatlarını duyan inanamadı! Dünyanın en pahalı okulları açıklandı: 11 üniversite tek bir ülkede!
Yapılan araştırmalara göre, dünyanın en pahalı üniversiteleri belli olurken, bu prestijli eğitim kurumlarının öğrencilere sundukları imkanlar görenler cezbetti.
Dünyanın en pahalı okulları, öğrencilere lüks ve elit bir eğitim deneyimi sunan prestijli kurumlar olarak öne çıkıyor. Bu okullar, genellikle uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaparak küresel bir öğrenme ortamı yaratmakta. Yıllık ücretleri dudak uçuklatan bu eğitim kurumları, öğrencilere yalnızca akademik başarı sağlamanın ötesinde, sosyal statü kazanma ve küresel bir ağ oluşturma fırsatları da sunuyor.
İşte dünyanın en pahalı okulları...
20) IMG AKADEMİ FLORIDA | ABD
ABD'de yer alan bu okul, spor odaklı bir eğitim sunar ve öğrencilere lüks tesislerde eğitim imkanı sağlar.
63 BİN DOLAR | 2,3 MİLYON TL
19) BERKSHIRE OKULU MASSACHUSETTS | ABD
ABD'de yer alan bu okul, öğrencilere lüks tesislerde eğitim imkanı sağlar ve küçük sınıflarıyla dikkat çeker
64 BİN DOLAR | 2,4 MİLYON TL