HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR (AĞUSTOS 2024)? KPSS hemşirelik hangi puanla tercih yapılır?
Hemşirelik KPSS puan türü nedir (Ağustos 2024)? Devlet kurumlarında memurluk planları yapan adayların katıldığı KPSS lisans sonuçları açıklandı. Böylece yıllarca eğitim alarak verdiği emeğin karşılığını görmek isteyen adaylar heyecanla tercih sürecini araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarının ardından hemşirelik hayali kuranlar hangi puan türünden tercih yapabileceğini öğrenmeye çalışıyor. KPSS hemşirelik hangi puanla tercih yapılır?
Hemşirelik KPSS puan türü nedir (Ağustos 2024)? KPSS hemşirelik hangi puanla tercih yapılır? soruları bir anda gündeme oturdu. KPSS Lisans sınavına katılarak hemşire olmanın hayalini kuranlar heyecanla tercih yapabileceği puan türünü araştırmaya başladı. Böylece hemşirelik KPSS tercih puan türü gündeme oturdu. Devlet hastaneleri ya da sağlık kurumlarında memur olarak göreve başlamak isteyen adaylar hemşirelik puanlarını araştırıyor. İşte detaylar…
HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR (AĞUSTOS 2024)?
KPSS ile hemşire alımı yapıldığında P94 puan türü baz alınır. Hemşirelik veya sağlık meslek liselerinden mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS ile yerleşebiliyor. Bunun için de gereken puan türü P94'tür.
KPSS P94 puan türü ise genel yetenek ve genel kültür testlerinden elde edilen sonuçlarla ortaya çıkar.
KPSS HEMŞİRELİK HANGİ PUANLA TERCİH YAPILIR?
KPSS hemşirelik alımları ortaöğretim düzeyinde yapıldığında P94 türü dikkate alınır. Bu puan ise genellikle hemşirelik ya da sağlık eğitimleri mezunlarını ilgilendirir.