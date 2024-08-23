HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR (AĞUSTOS 2024)? KPSS hemşirelik hangi puanla tercih yapılır?

HEMŞİRELİK KPSS PUAN TÜRÜ NEDİR (AĞUSTOS 2024)?

KPSS ile hemşire alımı yapıldığında P94 puan türü baz alınır. Hemşirelik veya sağlık meslek liselerinden mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS ile yerleşebiliyor. Bunun için de gereken puan türü P94'tür.