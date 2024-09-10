İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024: İBB burs başvuru şartları neler?
İBB burs başvuru ekranı 2024: 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde öğrenciler burs veren kurumları merakla araştırıyor. Üniversite öğrencileri için zorlu olan eğitim sürecinde destek olması için kurumlar tarafından belirli koşullarla verilen burslar bu yıl da çok revaçta. En dikkat çeken bursların başında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geliyor. Öğrenciler İBB burs başvuru şartları neler? sorusunu araştırıyor.
İBB burs başvuru ekranı 2024: İBB burs başvuru şartları neler? Yeni eğitim öğretim yılı geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS – AYT – TYT sınav oturumlarının ardından sonuçlar açıklandı ve tercihlerini yapan adaylar hedeflediği üniversitelere yerleşti. İlk ders için vakit yaklaşırken öğrenciler de heyecanla burs başvurusu yapacağı güne odaklandı. Milyonlarca öğrenci hangi kurumun ne kadar burs verdiğini ve şartları araştırıyor. En çok dikkati çeken kurum ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) oldu. İşte detaylar…
İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024
İBB burs başvuru ekranı 2024 için tıklayınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan şartları karşıladığınızda gerekli bursu almaya hak kazanıyorsunuz.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesinde yer alan bilgiye göre İBB burs başvuru şartları şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
KİMLER İBB BURSU ALAMAZ?
Burs konusunda işi sıkıya alan İBB ise başta sabıkası olanlar olmak üzere 6 şartı karşılamayan öğrencilere burs vermeyecek. İşte o şartlar:
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Sabıka kaydı olanlar