İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024: İBB burs başvuru şartları neler?

İBB burs başvuru ekranı 2024: İBB burs başvuru şartları neler? Yeni eğitim öğretim yılı geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS – AYT – TYT sınav oturumlarının ardından sonuçlar açıklandı ve tercihlerini yapan adaylar hedeflediği üniversitelere yerleşti. İlk ders için vakit yaklaşırken öğrenciler de heyecanla burs başvurusu yapacağı güne odaklandı. Milyonlarca öğrenci hangi kurumun ne kadar burs verdiğini ve şartları araştırıyor. En çok dikkati çeken kurum ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) oldu. İşte detaylar…