İBB’den 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs! Başvurular başladı: İşte İBB burs şartları ve detayları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 100 bin öğrenciye verilecek eğitim desteğini duyurdu. İBB'nin duyurusu sonrası öğrenciler "İBB burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İBB burs şartları ve detayları...
İBB burs başvuruları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda 25 Eylül -18 Ekim arasında başvuruların alınacağı açıklandı.
Paylaşımda Başkan İmamoğlu ''100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı'' dedi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Senin uygulaması üzerinden İBB burs başvuruları yapılabilecek. Öğrenciler eğitim yardımı başvurularını ve evrak işlemlerini web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden tamamlayacak.
İBB bursu ne kadar?
Yeni eğitim-öğretim döneminde burs hakkı kazanan öğrencilere 5 bin TL + 5 bin TL + 5 bin TL olmak üzere 3 taksit halinde 15 bin TL ödeme yapılacak.