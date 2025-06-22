İstanbul'daki en iyi üniversiteler açıklandı: İlk sırayı gören inanamadı! Listede sürprizler var

Değerlendirme kapsamında öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayıları ile doktora mezunları gibi akademik çıktılar da önemli rol oynadı. Ayrıca, üniversitelerin aldığı TÜBİTAK projeleri ve yurtiçi ile uluslararası iş birlikleri performanslarına yansıtıldı.

Sonuçlar, İstanbul’daki üniversitelerin akademik kalite ve araştırma kapasitesinin güçlü olduğunu ortaya koyarken, bazı kurumların daha düşük puanlarla listede yer aldığı görüldü.

İşte İstanbul'daki üniversitelerin puanları ve sıralaması....