İstanbul'daki en iyi üniversiteler açıklandı: İlk sırayı gören inanamadı! Listede sürprizler var
Hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 2 milyon 560 bin 640 öğrenci, üniversite hayalleri için ter döktü. URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından 15 farklı akademik kritere göre yapılan araştırmada İstanbul’daki en iyi üniversiteler açıklandı.
URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından İstanbul’daki üniversiteler, akademik performanslarını gösteren çeşitli kriterlere göre değerlendirildi. Bu yılki değerlendirmede makale sayısı, atıf sayısı, TÜBİTAK proje sayıları ve ulusal ile uluslararası ortak çalışmalar gibi 15 farklı gösterge dikkate alındı.
Değerlendirme kapsamında öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayıları ile doktora mezunları gibi akademik çıktılar da önemli rol oynadı. Ayrıca, üniversitelerin aldığı TÜBİTAK projeleri ve yurtiçi ile uluslararası iş birlikleri performanslarına yansıtıldı.
Sonuçlar, İstanbul’daki üniversitelerin akademik kalite ve araştırma kapasitesinin güçlü olduğunu ortaya koyarken, bazı kurumların daha düşük puanlarla listede yer aldığı görüldü.
İşte İstanbul'daki üniversitelerin puanları ve sıralaması....