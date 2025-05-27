İstanbul’un en iyi 20 lisesi * Türkiye’nin her ilinden öğrenci çekiyor.
İstanbul’da en çok öğrenciyi çeken gözde 20 lise belli oldu. Türkiye’nin ilerinden bile akın akın öğrenci geliyor.
Türkiye’de meslek garantili liseler artık öğrencilerin yeni gözdesi. Velilerin de öğrencileri için yakından takip ettiği liseler merak ediliyor.
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İSTANBUL’UN EN GÖZDE 20 LİSESİ
İstanbul’da bulunan 20 lise ise ülkemizin her bir kentinden öğrenci çekiyor. Haliç Üniversitesi’nin halic.edu.tr sitesinde sıraladığı 20 lise şöyle:
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