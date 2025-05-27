  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Eğitim
  4. İstanbul’un en iyi 20 lisesi * Türkiye’nin her ilinden öğrenci çekiyor.

İstanbul’un en iyi 20 lisesi * Türkiye’nin her ilinden öğrenci çekiyor.

İstanbul’da en çok öğrenciyi çeken gözde 20 lise belli oldu. Türkiye’nin ilerinden bile akın akın öğrenci geliyor.

İstanbul’un en iyi 20 lisesi * Türkiye’nin her ilinden öğrenci çekiyor. - Sayfa 1

Türkiye’de meslek garantili liseler artık öğrencilerin yeni gözdesi. Velilerin de öğrencileri için yakından takip ettiği liseler merak ediliyor.

1 | 22
İstanbul’un en iyi 20 lisesi * Türkiye’nin her ilinden öğrenci çekiyor. - Sayfa 2

İSTANBUL’UN EN GÖZDE 20 LİSESİ

İstanbul’da bulunan 20 lise ise ülkemizin her bir kentinden öğrenci çekiyor. Haliç Üniversitesi’nin halic.edu.tr sitesinde sıraladığı 20 lise şöyle:

 

2 | 22
İstanbul’un en iyi 20 lisesi * Türkiye’nin her ilinden öğrenci çekiyor. - Sayfa 3

20 İSTANBUL FATİH Pertevniyal Lisesi

3 | 22
İstanbul’un en iyi 20 lisesi * Türkiye’nin her ilinden öğrenci çekiyor. - Sayfa 4

19 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 | 22