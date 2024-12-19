  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Eğitim
  4. KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak

2024 KPSS 2. dönem merkezi atama süreci, memur adaylarının gündeminde. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, anbean ÖSYM’nin yapacağı duyuruları takip ediyor. Peki, merkezi atama başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak - Sayfa 1

Yıl sonu yaklaşırken memur olmak isteyen adaylar da gözlerini atama sonuçlarına çevirdi. KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ile ataması yapılacak kadro ve pozisyon yanı sıra, koşul ve kontenjan bilgileri de yer alacak. Peki KPSS 2024/2 tercih başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

1 | 7
KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak - Sayfa 2

KPSS 2024/2 merkezi atama süreci yaklaşırken, kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi atamaya çevirdi. Atama tercihleri, yayımlanacak kılavuzda belirtilen bilgi ve kurallar çerçevesinde yapılacak. Adaylar, "Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2024/2 merkezi atama tercih kılavuzu yayımlandı mı?" gibi soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. İşte sürece dair  tüm ayrıntılar…

2 | 7
KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak - Sayfa 3

MERKEZİ ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI MI

3 | 7
KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak - Sayfa 4

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Kılavuzun bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

4 | 7