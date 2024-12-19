KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak

Yıl sonu yaklaşırken memur olmak isteyen adaylar da gözlerini atama sonuçlarına çevirdi. KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ile ataması yapılacak kadro ve pozisyon yanı sıra, koşul ve kontenjan bilgileri de yer alacak. Peki KPSS 2024/2 tercih başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?