KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU: Merkezi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak
2024 KPSS 2. dönem merkezi atama süreci, memur adaylarının gündeminde. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, anbean ÖSYM’nin yapacağı duyuruları takip ediyor. Peki, merkezi atama başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Yıl sonu yaklaşırken memur olmak isteyen adaylar da gözlerini atama sonuçlarına çevirdi. KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ile ataması yapılacak kadro ve pozisyon yanı sıra, koşul ve kontenjan bilgileri de yer alacak. Peki KPSS 2024/2 tercih başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
KPSS 2024/2 merkezi atama süreci yaklaşırken, kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi atamaya çevirdi. Atama tercihleri, yayımlanacak kılavuzda belirtilen bilgi ve kurallar çerçevesinde yapılacak. Adaylar, "Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2024/2 merkezi atama tercih kılavuzu yayımlandı mı?" gibi soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. İşte sürece dair tüm ayrıntılar…