KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI - KPSS Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya soru cevapları

KPSS CEVAP ANAHTARI NEREDEN BAKILIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ortaöğretim sınavı en yüksek katılımın gerçekleştiği testlerden biridir. KPSS soruları ve cevapları sınavın bitmesinden 1-2 saat sonrasında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanmaktadır. Ancak bu da yüzde 10'luk bir kısmına tekabül etmektedir. Bu sebeple sizler için çeşitli kaynakları derleyerek Türkçe, matematik, geometri, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler soru ve cevaplarını hem daha erken hem de daha detaylı bir şekilde derledik. İşte ilk soruları ve cevapları için aşağıya doğru devam edebilirsiniz.