KPSS P1-P2-P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR TAM LİSTE: KPSS P1, P2, P3 hangi kurumları tercih ederim?

KPSS P1-P2-P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR TAM LİSTE

KPSS lisans branşından polis olmak için P3 puan türüne ihtiyacınız var. Polislik için en düşük puan barajı ise 60.

Subay alımı için ise adayın en az KPSS P3 puan türünde en az 60 puan alması gerekiyor.