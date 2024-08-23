KPSS P1-P2-P3 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR TAM LİSTE: KPSS P1, P2, P3 hangi kurumları tercih ederim?
KPSS P1-P2-P3 puanı ile alım yapan kurumlar tam liste… Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını 23 Ağustos Cuma günü erken saatlerde açıkladı. Böylece sınava katılan adaylar sisteme giriş yaparak kazandığı puanı görüntüleyebildi. Fakat tercih sürecinden önce adaylar kazandıkları P1-P2-P3 puan türleriyle hangi bölümleri tercih edebileceğini araştırmaya başladı. KPSS P1, P2, P3 ile hangi kurumları tercih edebilirim? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde…
KPSS P1-P2-P3 puanı ile alım yapan kurumlar tam liste: KPSS P1, P2, P3 ile hangi kurumları tercih edebilirim? Türkiye’de memur olma hayali kuran milyonlarca adayın katıldığı KPSS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu. Böylece KPSS adayları sisteme kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Puanlarını görüntüleyenler ise kazandıkları bu puanla hangi kurumları tercih edebileceğini öğrenmeye başladı.
KPSS P1-P2-P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR TAM LİSTE
KPSS lisans branşından polis olmak için P3 puan türüne ihtiyacınız var. Polislik için en düşük puan barajı ise 60.
Subay alımı için ise adayın en az KPSS P3 puan türünde en az 60 puan alması gerekiyor.
KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR
B Grubuna; memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar, ebe gibi kadrolar örnek verilebilir.
- Gümrük Muhafaza Memurluğu
- Gümrük Muayene Memurluğu
- Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
- Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
- Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
- C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Orman Genel Müdürlüğü
- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
- Makine Kimya Endüstrisi
- TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
- Gümrük Müsteşarlığı
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS P1, P2, P3 İLE HANGİ KURUMLARI TERCİH EDEBİLİRİM?
KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
- Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
- Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı