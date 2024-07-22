LGS LİSE BOŞ KENTENJANLAR 2024 | Sonuçlar açıklandı! LGS taban puanları ile nakil nasıl yapılır?

LGS lise boş kontenjanlar 2024 ek tercih ve nakil işlemi yapacak adayların gündeminde yer alıyor. MEB tarafından tespit edilen takvim kapsamında, LGS 2024 tercih sonuçları adayların erişimine sunuldu. Sonuçlarla birlikte adaylar, "Okulların boş kontenjanları nasıl öğrenebilirim, 2024 taban puanları ne zaman açıklanacak 2024" gibi soruları masaya yatırıyor. Ayrıca tercih döneminde öğrenciler, e-Okul üzerinden taban puan ve kontenjan tablolarına ve 2023 yılındaki söz konusu liselere sınavla yerleştirilen en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaştı.