LGS LİSE BOŞ KENTENJANLAR 2024 | Sonuçlar açıklandı! LGS taban puanları ile nakil nasıl yapılır?
LGS lise boş kontenjanlar 2024 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündemin ilk sırasında yer alıyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayanlar LGS taban puanları ve kontenjan sıralamalarıyla ek tercih ve nakil işlemlerini gündemde tutuyor. Peki yerleştirme sonuçlarıyla Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? Peki okulların boş kontenjanları nasıl öğrenebilirim? İşte 2024 MEB LGS taban puanları ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa MEB Lise boş kontenjan sıralamaları...
LGS lise boş kontenjanlar 2024 ek tercih ve nakil işlemi yapacak adayların gündeminde yer alıyor. MEB tarafından tespit edilen takvim kapsamında, LGS 2024 tercih sonuçları adayların erişimine sunuldu. Sonuçlarla birlikte adaylar, "Okulların boş kontenjanları nasıl öğrenebilirim, 2024 taban puanları ne zaman açıklanacak 2024" gibi soruları masaya yatırıyor. Ayrıca tercih döneminde öğrenciler, e-Okul üzerinden taban puan ve kontenjan tablolarına ve 2023 yılındaki söz konusu liselere sınavla yerleştirilen en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaştı.
Bu sayede öğrenciler, bu seneki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen seneki taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırma olanağı buldu. Peki, 2024 LGS lise taban puanları belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi boş kontenjanlarını açıkladı mı? İşte tüm ayrıntılar...
LGS LİSE BOŞ KONTENJANLAR 2024
LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de gündemde tutuluyor. Lise LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bununla beraber LGS boş kontenjan ve bu yılın taban puanları bilgisinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
OKULLARIN BOŞ KONTENJANLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Lise okullarının boş kontenjanlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemini kullanabilirsiniz. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak "Tercih İşlemleri" bölümünden okulların güncel kontenjan durumlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, okul müdürlükleri veya il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile iletişime geçerek de bu bilgileri edinebilirsiniz.