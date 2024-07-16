Lise tercihleri için yarın son gün! Tercih yapmayanlar için kritik uyarı geldi

22 TEMMUZ'DA OKULLARDAKİ BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANACAK

1,2 milyondan fazla 8'inci sınıftan mezun öğrenci için lise tercihleri maratonu yarın saat 17.00'de sona erecek. Tercih işleminde bulunmayan ya da tercih yaptığı halde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin kayıtları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından oluşturulan il ve ilçe komisyonları tarafından otomatik yapılacak.