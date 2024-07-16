Lise tercihleri için yarın son gün! Tercih yapmayanlar için kritik uyarı geldi
Milyonlarca öğrencinin yapacağı lise tercihleri için son gün yarın. (LGS) Lise tercihleri, yarın saat 17:00'de sona erecek. Tercih yapmayan öğrenciler, açık liseye yönlendirilecek. Lise tercihlerinin sonuçları ise 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
1,2 milyondan fazla 8’inci sınıftan mezun öğrenci için lise tercihleri yarın saat 17.00’de sona erecek. Tercih işleminde bulunmayan öğrencilerin kayıtları il ve ilçe komisyonları tarafından otomatik yapılacak.
22 TEMMUZ'DA OKULLARDAKİ BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANACAK
1,2 milyondan fazla 8'inci sınıftan mezun öğrenci için lise tercihleri maratonu yarın saat 17.00'de sona erecek. Tercih işleminde bulunmayan ya da tercih yaptığı halde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin kayıtları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından oluşturulan il ve ilçe komisyonları tarafından otomatik yapılacak.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 22 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK
Heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Aynı gün okullardaki boş kontenjanlar da kamuoyuna duyurulacak. 22-26 Temmuz tarihleri arasında da yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak. 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında da 2'nci nakil dönemi gerçekleşecek.
ÖNCELİK LGS'NİN OLACAK
Öncelikli olarak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alan liselerde yerleştirmeler yapılacak. LGS ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler, önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak.