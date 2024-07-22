LGS nakil başvuru nasıl yapılır? LGS 1. nakil ne zaman başlıyor? 2024 LGS nakil tercih takvimi
LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçlarının adaylar için erişime açılmasından sonra lise boş kontenjan ve nakil başvuru işlemleri gündeme geldi. MEB tarafından bir süre önce LGS nakil tercih takvimi duyurulmuştu. Yerleştirmeye dayalı nakiller iki dönemde yapılacak. Peki LGS nakil başvuru nasıl yapılır, e okul 1. ve 2. nakil tercih ne zaman başlıyor? İşte LGS ek tercih ve kontenjanlarla ilgili bilmeniz gereken her şey!
LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir liseye giremeyenler ya da girdiği liseden memnun olmayanlar LGS nakil başvuru tarihleri ve ek tercih ve kontenjanları merak ediyor. Peki LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Ek tercih ve 1. 2. nakil başvuruları ne zaman? İşte LGS nakil başvuruları tercih takvimi ve tüm detaylar...
LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) nakil başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre yapılır. Genellikle, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, belirli bir süre içerisinde nakil başvuruları alınır. Bu süreç, genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşir. Başvuru tarihleri, MEB'in resmi web sitesi ve duyuruları aracılığıyla ilan edilir. Nakil başvuruları, yerleştirmeye esas nakil dönemleri olarak adlandırılan belirli dönemlerde yapılır ve her dönemde birden fazla tercih hakkı tanınır. Öğrenciler ve veliler, başvuru tarihlerini ve koşullarını yakından takip etmelidir.
LGS NAKİL TERCİH TAKVİMİ 2024
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS yerleştirme sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Ana sayfadaki duyurular kısmında veya LGS sonuçları sekmesinde bulunan bağlantılardan giriş yaparak, öğrenci T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden de LGS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek mümkündür.