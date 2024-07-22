LGS nakil başvuru nasıl yapılır? LGS 1. nakil ne zaman başlıyor? 2024 LGS nakil tercih takvimi

LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir liseye giremeyenler ya da girdiği liseden memnun olmayanlar LGS nakil başvuru tarihleri ve ek tercih ve kontenjanları merak ediyor. Peki LGS nakil başvuru nasıl yapılır? Ek tercih ve 1. 2. nakil başvuruları ne zaman? İşte LGS nakil başvuruları tercih takvimi ve tüm detaylar...