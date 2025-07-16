LGS'de en çok birincinin çıktığı iller belli oldu! Hangi ilden bakın kaç birinci çıktı? İşte liste..

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bu yıl bir ilk yaşandı ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaştı. Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aştı. 719 öğrencinin tam puan alması tartışma yarattı. 719 öğrencinin tam puan alması usulsüzlük iddialarını da beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, 719 birincinin illere göre dağılımını paylaştı.

Hangi ilden kaç LGS birincisi çıktı? İşte liste...