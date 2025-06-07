MEB tek tek yanıtladı: LGS ne zaman yapılacak? Kimler sınava girecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin 5 soruda merak edilenleri yanıtladı.
Bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, LGS sınavı sürecine dair önemli bilgileri öğrenciler ve velilerle paylaştı.
1 | 8
Açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
2 | 8