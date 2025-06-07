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  4. MEB tek tek yanıtladı: LGS ne zaman yapılacak? Kimler sınava girecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MEB tek tek yanıtladı: LGS ne zaman yapılacak? Kimler sınava girecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin 5 soruda merak edilenleri yanıtladı.

MEB tek tek yanıtladı: LGS ne zaman yapılacak? Kimler sınava girecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - Sayfa 1

Bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, LGS sınavı sürecine dair önemli bilgileri öğrenciler ve velilerle paylaştı.

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MEB tek tek yanıtladı: LGS ne zaman yapılacak? Kimler sınava girecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - Sayfa 2

Açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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MEB tek tek yanıtladı: LGS ne zaman yapılacak? Kimler sınava girecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - Sayfa 3

Sınava ilişkin 5 soruda merak edilenler şöyle:

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MEB tek tek yanıtladı: LGS ne zaman yapılacak? Kimler sınava girecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? - Sayfa 4

1- Sınav ne zaman yapılacak?

15 Haziran 2025

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