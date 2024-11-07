Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam...

MUHALEFET PARTİLERİ 5 BİN TL OLMASINI İSTEDİ, ÖNERGE KABUL GÖRMEDİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde muhalefet partileri, 2 bin liralık burs ve kredi desteğinin 5 bin liraya çıkarılmasını istedi, ancak bu konuda verilen önerge kabul edilmedi.