Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam...
Üniversite öğrencilerine verilen 2 bin liralık kredi ve burs desteği 2025 yılında ne kadar olacak? İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o rakam...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 bütçesinde yer alan rakamlara göre, burs ve kredilere yüzde 30 civarında bir artış olabileceği belirtildi.
Üniversite öğrencilerine verilen 2 bin liralık kredi ve burs desteğinin 2025 yılında 2,5-2,6 bin lira arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyor.
MUHALEFET PARTİLERİ 5 BİN TL OLMASINI İSTEDİ, ÖNERGE KABUL GÖRMEDİ
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde muhalefet partileri, 2 bin liralık burs ve kredi desteğinin 5 bin liraya çıkarılmasını istedi, ancak bu konuda verilen önerge kabul edilmedi.