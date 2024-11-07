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  4. Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam...

Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam...

Üniversite öğrencilerine verilen 2 bin liralık kredi ve burs desteği 2025 yılında ne kadar olacak? İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o rakam...

Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam... - Sayfa 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 bütçesinde yer alan rakamlara göre, burs ve kredilere yüzde 30 civarında bir artış olabileceği belirtildi.

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Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam... - Sayfa 2

Üniversite öğrencilerine verilen 2 bin liralık kredi ve burs desteğinin 2025 yılında 2,5-2,6 bin lira arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyor.

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Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam... - Sayfa 3

MUHALEFET PARTİLERİ 5 BİN TL OLMASINI İSTEDİ, ÖNERGE KABUL GÖRMEDİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde muhalefet partileri, 2 bin liralık burs ve kredi desteğinin 5 bin liraya çıkarılmasını istedi, ancak bu konuda verilen önerge kabul edilmedi.

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Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor: KYK bursu ne kadar olacak? İşte o rakam... - Sayfa 4

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredilerdeki artış konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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