MSÜ 2025 taban puanı ve kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? MSÜ başarı sıralamaları
Binlerce adayın merakla beklediği duyuru geldi. MSÜ sonuçları açıklandı. Sınavın açıklanmasının ardından adaylar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar için bekleyişe geçti. Peki 2025 MSÜ kontenjanları açıklandı mı, son durum nedir?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, MSÜ taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar hakkında araştırmalarına başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu kontenjanları ile taban puanları, tercih sürecinde adaylara yol gösterecek. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, son durum nedir?
MSÜ taban puanları adayların merak konusu olmaya devam ediyor. 23 Şubat'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, taban puanlar ve kontenjanlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
2025 MSÜ taban puanları henüz açıklanmazken, geçtiğimiz yıla ait taban puanlar ve kontenjanlar, adaylara tercih sürecinde rehberlik edecek. İşte 2024 MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları…