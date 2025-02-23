MSÜ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Güncel.

MSÜ taban puanları her yıl değişiklik gösterebiliyor. ÖSYM, en son 2024 yılında yapılan alımlara ait en düşük puanları açıkladı. Taban puan, alım yapılan en düşük puanı ifade ederken, tavan puan ise en yüksek puanı gösteriyor. Harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için belirlenen puanlar, erkek ve kadın adaylar için farklılık gösterebiliyor. 2024 yılına ait en düşük taban puanları aşağıda bulabilirsiniz.