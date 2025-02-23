MSÜ Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Güncel.
Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen binlerce aday, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavına katılacak. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmek isteyen öğrenciler, sınavdan almaları gereken en düşük puanları merak ediyor. MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart’ta açıklanacak ve adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre puanlarına uygun tercihler yapacak. MSÜ taban puanları, adaylara tercih sürecinde rehberlik ederken, başarı sıralamaları her yıl değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2025 MSÜ taban puanları belli oldu mu?
MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde adayların gündeminde. Harp okullarında eğitim almak isteyen binlerce aday sınava başvuru yaparken, puanlar merak konusu oldu.
MSÜ sınavında adayların Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerindeki doğru ve yanlış cevaplarına göre sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türleri hesaplanacak. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlarla Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu için tercih yapabilecek. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, en güncel taban puanlar…
MSÜ taban puanları her yıl değişiklik gösterebiliyor. ÖSYM, en son 2024 yılında yapılan alımlara ait en düşük puanları açıkladı. Taban puan, alım yapılan en düşük puanı ifade ederken, tavan puan ise en yüksek puanı gösteriyor. Harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için belirlenen puanlar, erkek ve kadın adaylar için farklılık gösterebiliyor. 2024 yılına ait en düşük taban puanları aşağıda bulabilirsiniz.
HARP OKULU ERKEK ADAYLAR
Hava Harp Okulu (HHO) Puan Türü: Sayısal 360,41074 puan
KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal 303,88396
Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Eşit Ağırlık 303, 19929
Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Sözel: 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
Hava Harp Okulu Puan Türü Sayısal: 389,34501
KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal: 381,46140
Kara Harp Okulu Puan Türü Eşit Ağırlık: 379, 48876