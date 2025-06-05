Öğrencilerin en sevdiği üniversiteler açıklandı! İlk sırayı görenler inanamadı: 50 bin öğrenci seçti
Türkiye genelinde 200 üniversiteden 50 bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, üniversitelerin memnuniyet düzeyleri ortaya çıktı. Öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler beli olurken ilk sıra şaşırttı.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2024), 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplam 200 üniversiteden 50 bini aşkın lisans öğrencisinin katılımıyla tamamlandı.
Araştırmada öğrencilerin üniversitelerini; öğrenim deneyimi, yerleşke yaşamı, akademik destek, kurum işleyişi, kaynak zenginliği ve kariyer desteği olmak üzere 6 başlıkta değerlendirmesi sağlandı. Memnuniyet puanları 600 üzerinden hesaplandı. Çalışma sonuçları, öğrenci memnuniyetinin üniversiteler arası büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.
İşte öğrencilerin en sevdiği üniversiteler...