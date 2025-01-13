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  4. Öğretmenler bugün grevde mi: 13 Ocak okullar tatil mi oldu

Öğretmenler bugün grevde mi: 13 Ocak okullar tatil mi oldu

Aile hekimlerinin ardından öğretmenlerin de grev yapacağı açıklanmıştı. Peki bugün okullar tatil mi, öğretmenler grevde mi? İşte 13 Ocak son durum.

Öğretmenler bugün grevde mi: 13 Ocak okullar tatil mi oldu - Sayfa 1

Aile hekimleri son birkaç aydır seslerini duyurmak için peş peşe çalışmayı durdurma kararı aldı. Şimdi ise öğretmenlerin grev yapacağı açıklandı. Peki öğretmenler grevde mi, okullar tatil mi oldu? İşte son durum…

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Öğretmenler bugün grevde mi: 13 Ocak okullar tatil mi oldu - Sayfa 2

Memur maaşlarının %11,54 artması, gerek öğretmenler gerekse diğer sektörlerde epey eleştirildi. Maaşı az bulan öğretmenler ise görev bırakma kararı aldı. Peki bugün okullar tatil mi, öğretmenler grevde mi, ne zamana kadar iş bırakacaklar?

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Öğretmenler bugün grevde mi: 13 Ocak okullar tatil mi oldu - Sayfa 3

ÖĞRETMENLER GREVDE Mİ- 13 OCAK

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Öğretmenler bugün grevde mi: 13 Ocak okullar tatil mi oldu - Sayfa 4

Memur maaşlarına yapılan zammın hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu belirten birçok eğitim sendikası, 13 Ocak 2025 tarihinde iş bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu.

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