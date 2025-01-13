Öğretmenler bugün grevde mi: 13 Ocak okullar tatil mi oldu
Aile hekimlerinin ardından öğretmenlerin de grev yapacağı açıklanmıştı. Peki bugün okullar tatil mi, öğretmenler grevde mi? İşte 13 Ocak son durum.
Aile hekimleri son birkaç aydır seslerini duyurmak için peş peşe çalışmayı durdurma kararı aldı. Şimdi ise öğretmenlerin grev yapacağı açıklandı. Peki öğretmenler grevde mi, okullar tatil mi oldu? İşte son durum…
Memur maaşlarının %11,54 artması, gerek öğretmenler gerekse diğer sektörlerde epey eleştirildi. Maaşı az bulan öğretmenler ise görev bırakma kararı aldı. Peki bugün okullar tatil mi, öğretmenler grevde mi, ne zamana kadar iş bırakacaklar?