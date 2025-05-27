Okullar ne zaman kapanıyor 2025: Bu yıl okullar hangi tarihte kapanacak, yaz tatili kaç ay olacak
Yaz ayı geldi ve gözler Kurban Bayramı ve okulların tatil olacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler yaz tatilini merakla beklerken, karne günü de belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanıyor, karne günü ne zaman? Bu yıl yaz tatili kaç ay olacak?
Haziran ayının yaklaşmasıyla milyonlarca öğrenci karne heyecanını yaşamaya başladı. Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, bir yandan sınav stresini yönetmeye çalışırken diğer yandan yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyor.
Öğrenciler için de her yıl olduğu gibi yoğun bir yıl oldu. Sınavlar, ödevler, bölüm geçişleri derken koca bir yıl geride kaldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı takvime göre LGS, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak. YKS maratonu ise 21-22 Haziran tarihlerinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla tamamlanacak.
Öte yandan gözler bir yandan da yaz tatilinde. Öyle ki yaz tatili planlarını sınav tarihlerine göre şekillendiren öğrenciler, veliler ve eğitimciler için bu dönem büyük önem taşıyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatilinde herhangi bir uzatma yapılmadı, bu nedenle okulların kapanış tarihi de değişmedi.