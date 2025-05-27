Okullar ne zaman kapanıyor 2025: Bu yıl okullar hangi tarihte kapanacak, yaz tatili kaç ay olacak

Öte yandan gözler bir yandan da yaz tatilinde. Öyle ki yaz tatili planlarını sınav tarihlerine göre şekillendiren öğrenciler, veliler ve eğitimciler için bu dönem büyük önem taşıyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatilinde herhangi bir uzatma yapılmadı, bu nedenle okulların kapanış tarihi de değişmedi.