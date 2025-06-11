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  4. ÖSYM ERİŞİME AÇTI! YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve görüntüleme ekranı

ÖSYM ERİŞİME AÇTI! YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve görüntüleme ekranı

ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS sınavına giriş belgesini erişime açtı. Peki sınav yeri nasıl görüntülenir, YKS sınavı hangi okulda yapılacak? İşte YKS sınava giriş belgesi görüntüleme ekranı…

ÖSYM ERİŞİME AÇTI! YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve görüntüleme ekranı - Sayfa 1

Milyonlarca üniversite adayı için artık kritik viraja girildi. Yıl boyunca çalışıp hayalini kurduğu üniversiteye gitmek isteyenler için YKS sınavı geldi çattı. 

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ÖSYM ERİŞİME AÇTI! YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve görüntüleme ekranı - Sayfa 2

Bununla birlikte ÖSYM, sınava giriş belgesini yayınlayarak adayların sınav yeri ve diğer merak ettiği detaylara ulaşmasına da imkan tanıdı.

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ÖSYM ERİŞİME AÇTI! YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve görüntüleme ekranı - Sayfa 3

21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)  olmak üzere adaylar farklı oturumlarda sınava girecek. 

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ÖSYM ERİŞİME AÇTI! YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve görüntüleme ekranı - Sayfa 4

Peki sınava giriş belgesi nereden alınır, nasıl görüntülenir?

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