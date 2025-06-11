ÖSYM ERİŞİME AÇTI! YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve görüntüleme ekranı
ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS sınavına giriş belgesini erişime açtı. Peki sınav yeri nasıl görüntülenir, YKS sınavı hangi okulda yapılacak? İşte YKS sınava giriş belgesi görüntüleme ekranı…
Milyonlarca üniversite adayı için artık kritik viraja girildi. Yıl boyunca çalışıp hayalini kurduğu üniversiteye gitmek isteyenler için YKS sınavı geldi çattı.
Bununla birlikte ÖSYM, sınava giriş belgesini yayınlayarak adayların sınav yeri ve diğer merak ettiği detaylara ulaşmasına da imkan tanıdı.
21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere adaylar farklı oturumlarda sınava girecek.