ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025: YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman?
ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav takvimini açıkladı. YKS, ALES, DGS, KPSS ve MSÜ sınavları için heyecan şimdiden arttı. ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu; YKS, KPSS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri…
Milyonlarca öğrenci, bir yıl boyunca sınava hazırlanıyor. Üniversiteye hazırlanan milyonlarca genç YKS için çaba sarf ederken, diğer yandan MSÜ, ALES ve KPSS için de öğrenciler aylarca, hatta yıllarca hazırlık yapıyor. Bu yıl da söz konusu sınavlar olacak ve tarihleri de nihayet belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimi 2025; YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS tarihleri…
2025 yılı için ÖSYM sınav takvimi açıklandı. YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler, resmi kaynaklardan sınav tarihlerini öğrenebilecek. 2025 ÖSYM sınav tarihleri ve detayları belli oldu.
2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.