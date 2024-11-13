ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025: YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS ne zaman?

Milyonlarca öğrenci, bir yıl boyunca sınava hazırlanıyor. Üniversiteye hazırlanan milyonlarca genç YKS için çaba sarf ederken, diğer yandan MSÜ, ALES ve KPSS için de öğrenciler aylarca, hatta yıllarca hazırlık yapıyor. Bu yıl da söz konusu sınavlar olacak ve tarihleri de nihayet belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimi 2025; YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS tarihleri…