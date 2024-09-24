Prestijli okulları ve sosyal ortamıyla en iyi öğrenci dostu 11 şehir

Paris, Fransa

Avrupa'nın en popüler şehirlerinden biri olan Paris, öğrenciler tarafından da oldukça tercih edilen şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Paris'in dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapması ve Fransa'da eğitimin diğer ülkelere nazaran uygun fiyatlı olması önemli rol oynuyor. Fransız hükümetinin yabancı ülkelerden gelen öğrencilere sunduğu burslar ve kira yardımları, bir öğrenci olarak hayatı çok daha kolay hale getirebilir. Aynı zamanda Paris, gelişen bir sanat ortamı ve sosyalleşme ve seyahat için sayısız fırsat sunan dünyanın en öğrenci dostu şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.