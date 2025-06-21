QS 2025 sıralamasına göre Türkiye’deki en iyi 15 tıp fakültesi değişti
Her yıl düzenlenen YKS sınavına katılarak hedeflediği puanı alan ve tıp fakültesinin yolunu tutan milyonlarca öğrenci en iyi üniversiteleri araştırıyor.
21 Haziran Cumartesi günü ülke genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı düzenlendi.
Kariyer ve gelecek inşası için öğrenciler adına büyük önem arz eden sınav sonrasında üniversitelerin enleri araştırılmaya başlandı.
EN İYİ 15 TIP FAKÜLTESİ
Ülkemizdeki en iyi tıp fakülteleri en çok merak edilen üniversiteler arasında yer aldı. yesimkirman.com sitesinde de QS 2025 sıralamasına göre ülkemizdeki en iyi 15 tıp fakültesi sıralandı. İşte o listenin tamamı: