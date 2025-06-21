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QS 2025 sıralamasına göre Türkiye’deki en iyi 15 tıp fakültesi değişti

Her yıl düzenlenen YKS sınavına katılarak hedeflediği puanı alan ve tıp fakültesinin yolunu tutan milyonlarca öğrenci en iyi üniversiteleri araştırıyor.

QS 2025 sıralamasına göre Türkiye’deki en iyi 15 tıp fakültesi değişti - Sayfa 1

21 Haziran Cumartesi günü ülke genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavı düzenlendi. 

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QS 2025 sıralamasına göre Türkiye’deki en iyi 15 tıp fakültesi değişti - Sayfa 2

Kariyer ve gelecek inşası için öğrenciler adına büyük önem arz eden sınav sonrasında üniversitelerin enleri araştırılmaya başlandı.

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QS 2025 sıralamasına göre Türkiye’deki en iyi 15 tıp fakültesi değişti - Sayfa 3

EN İYİ 15 TIP FAKÜLTESİ

Ülkemizdeki en iyi tıp fakülteleri en çok merak edilen üniversiteler arasında yer aldı. yesimkirman.com sitesinde de QS 2025 sıralamasına göre ülkemizdeki en iyi 15 tıp fakültesi sıralandı. İşte o listenin tamamı:

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QS 2025 sıralamasına göre Türkiye’deki en iyi 15 tıp fakültesi değişti - Sayfa 4

Liste "Üniversite Adı - Dünya Sıralaması" şeklinde hazırlandı.

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