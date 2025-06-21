QS 2025 sıralamasına göre Türkiye’deki en iyi 15 tıp fakültesi değişti

EN İYİ 15 TIP FAKÜLTESİ

Ülkemizdeki en iyi tıp fakülteleri en çok merak edilen üniversiteler arasında yer aldı. yesimkirman.com sitesinde de QS 2025 sıralamasına göre ülkemizdeki en iyi 15 tıp fakültesi sıralandı. İşte o listenin tamamı: