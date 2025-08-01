Sadece 7 il tam not aldı! Tercih yapmadan listeyi kontrol etmeyi unutmayın: 41 il sınıfta kaldı
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih dönemi resmen başladı. Adaylar, tercih yapacakları üniversitelerin bulunduğu şehirlerin öğrenci dostu olmasına önem gösterirken son yapılan araştırmada sadece 7 il öğrencilerden tam not almayı başardı.
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın 2024 yılına ait “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasında, Türkiye genelinden 40 bin üniversite öğrencisinin görüşleri değerlendirildi. Depremden etkilenen 11 ilin hariç tutulduğu çalışmada, öğrenci memnuniyeti 71 şehir özelinde analiz edildi.
Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler yalnızca 24 şehirde memnuniyet bildirirken, 41 şehirde ciddi düzeyde memnuniyetsizlik yaşandığı görüldü. Türkiye genelinde sadece 7 şehir, öğrenci memnuniyetinde en üst seviyeye ulaşmayı başardı. Ulaşım imkanları, güvenlik, sosyalleşme alanları ve halkın öğrencilere yaklaşımı, memnuniyet düzeyini belirleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.
İşte en öğrenci dostu şehirler...