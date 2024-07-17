Sözel bölümler taban puanları 2024 | SÖZ ile alan 4 yıllık lisans sözel üniversite taban puanları

Sözel bölümler taban puanları 2024, YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla adaylar tarafından araştırılıyor. Bu sene ilk kez baraj puanın uygulanmadığı YKS sınavında sözel bölümlere olan ilgi de artmış durumda. Bu sebeple adaylar, "Sözel okuyan biri ne olabilir, 4 yıllık sözel bölümler hangileri" gibi soruları gündeme taşıyor. YKS 2024 tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Malatya, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli, Samsun sözel bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte 4 yıllık SÖZ ile alan bölümler...