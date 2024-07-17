Sözel bölümler taban puanları 2024 | SÖZ ile alan 4 yıllık lisans sözel üniversite taban puanları
YKS sonuçları ve 2024 YKS tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM, 25 Temmuz'da tercihlerin başlayacağını duyurdu. Sözel bölümler üzerinden 4 yıllık üniversiteye gitmek isteyen adaylar SÖZ ile alan üniversiteleri gündemde tutuyor. Peki 2024 sözel bölümler ve başarı sıralamaları belli oldu mu, sözel okuyan biri ne olabilir? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli, Samsun sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları...
Sözel bölümler taban puanları 2024, YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralamalarının belli olmasıyla adaylar tarafından araştırılıyor. Bu sene ilk kez baraj puanın uygulanmadığı YKS sınavında sözel bölümlere olan ilgi de artmış durumda. Bu sebeple adaylar, "Sözel okuyan biri ne olabilir, 4 yıllık sözel bölümler hangileri" gibi soruları gündeme taşıyor. YKS 2024 tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Malatya, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli, Samsun sözel bölümler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte 4 yıllık SÖZ ile alan bölümler...
SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2024
ÖSYM'nin YKS tercih kılavuzunu açıklamasından sonra adaylar tercih işlemleri için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu sene baraj puanının da kalkmasıyla sözel bölümlere olan ilgide artış yaşanıyor. 25 Temmuz tarihinde başlayacak YKS üniversite tercih döneminde adaylar 4 yıllık lisans sözel bölümlerini merak ediyor. Biz de 2024 YKS tercih kılavuzuna bağlı olarak SÖZ ile alan 4 yıllık lisans sözel üniversite taban puanlarını derledik. İşte üniversite üniversite sözel taban puanları:
SÖZEL OKUYAN BİRİ NE OLABİLİR?
Sözel bölümde okuyan biri, kelime ve ifade becerilerini kullanarak çeşitli alanlarda kariyer yapabilir. Öğretmenlik, gazetecilik, psikoloji, hukuk, sosyal hizmetler, reklamcılık ve kamu yönetimi gibi meslekler, sözel yeteneklerin önem taşıdığı alanlardandır. Bu kişiler, eleştirel düşünme, yazılı ve sözlü iletişim, analiz ve yorumlama gibi becerilerde uzmanlaşarak, toplumsal sorunlara çözüm üretmede, bireylerin yaşam kalitesini artırmada veya kamu politikaları geliştirmede etkin rol oynayabilirler. Sözel öğrencileri, dil ve kültür konularında derin bilgi sahibi olup, çeşitli platformlarda fikirlerini etkili bir şekilde ifade edebilirler.
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?
Türkiye'deki üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi sunan sözel bölümler oldukça çeşitlidir. İşte bu bölümlerden bazıları:
Edebiyat ve Dil Bölümleri
Türk Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
Çeviribilim (Mütercim-Tercümanlık)