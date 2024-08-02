Tercih dönemi bitiyor: YKS’de son dakikacılara son beş tavsiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından 25 Temmuz’da başlayan tercih dönemi bugün sona eriyor. Kimi çoktan kararını verdi, sıralamasını yaptı kimi adaylar ise tercih işlemlerini son dakikaya bıraktı. Eğitim uzmanları tercih işlemlerini son ana bırakan bu adaylara 5 önemli tavsiyede bulundu.
YKS’ye giren 2 milyon 819 bin 362 aday, 1 milyon 58 bin 345 kontenjana yerleşmek için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün saat 23.59’a kadar tercih yapabilecek.
Uzmanlar tercihini ve sisteme girişini hâlâ yapmayan binlerce aday olduğunu belirtiyor. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Cihan Yeşilyurt, tercihini son dakikaya bırakan adaylara önerilerini 5 maddede sıraladı:
BÖLÜM ÖĞRENCİLERİYLE KONUŞUN
1) Öncelikle tercih yapıp yapmama kararını gün içinde vermeliler. 2024’te üniversiteye yerleştiklerinde Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) 2025’te yarı yarıya kesileceğini unutmamalılar. Okumayacakları bir bölümü kesinlikle tercih listelerine almamalılar.
2) Tercih yapacaklarsa üniversite ve meslek seçimine artık karar vermeli, olanakları varsa üniversite ziyaretleri yapmalılar.