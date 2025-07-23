Tercih yapmadan bu listeye bakın! Türkiye'nin en iyi 30 özel üniversitesi açıklandı: Zirvede kim var

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 560 binden fazla aday başvururken, sınava katılım 2 milyon 351 bin kişiyle gerçekleşti. ÖSYM, YKS sonuçlarını kısa süre önce açıklarken, adaylar için 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında tercih süreci başlayacak. Bu süreçte öğrenciler, yalnızca puanlarıyla değil, üniversitelerin sunduğu olanaklarla da karar verecek.