Tercih yapmadan bu listeye bakın! Türkiye'nin en iyi 30 özel üniversitesi açıklandı: Zirvede kim var
Üniversite tercih maratonu sürerken Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması raporuna göre en iyi 30 üniversite belli oldu.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 560 binden fazla aday başvururken, sınava katılım 2 milyon 351 bin kişiyle gerçekleşti. ÖSYM, YKS sonuçlarını kısa süre önce açıklarken, adaylar için 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında tercih süreci başlayacak. Bu süreçte öğrenciler, yalnızca puanlarıyla değil, üniversitelerin sunduğu olanaklarla da karar verecek.
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2024) kapsamında, 74 vakıf üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri üniversitelerini; akademik destekten kampüs yaşamına, kariyer hizmetlerinden yönetim işleyişine kadar pek çok başlıkta değerlendirdi. 60 maddelik ölçekte yapılan değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin en memnun kaldığı vakıf üniversiteleri sıralandı.
İşte Türkiye'nin en iyi 30 özel üniversitesi...