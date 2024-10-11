TÜİK tarihinde ilk kez yayınladı: İşte Türkiye’nin beyin göçünde en çok tercih ettiği ülkeler
TÜİK verilerine göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu. İşte diğer ülkeler...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihinde ilk kez Türkiye’nin beyin göçüne ilişkin veri setini yayımladı.
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Verilere göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu.
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ABD'yi, sırasıyla takip eden ülkeler şöyle:
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Almanya, yüzde 17,5
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