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  4. TÜİK tarihinde ilk kez yayınladı: İşte Türkiye’nin beyin göçünde en çok tercih ettiği ülkeler

TÜİK tarihinde ilk kez yayınladı: İşte Türkiye’nin beyin göçünde en çok tercih ettiği ülkeler

TÜİK verilerine göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu. İşte diğer ülkeler...

TÜİK tarihinde ilk kez yayınladı: İşte Türkiye’nin beyin göçünde en çok tercih ettiği ülkeler - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihinde ilk kez Türkiye’nin beyin göçüne ilişkin veri setini yayımladı.

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TÜİK tarihinde ilk kez yayınladı: İşte Türkiye’nin beyin göçünde en çok tercih ettiği ülkeler - Sayfa 2

Verilere göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu.

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TÜİK tarihinde ilk kez yayınladı: İşte Türkiye’nin beyin göçünde en çok tercih ettiği ülkeler - Sayfa 3

ABD'yi, sırasıyla takip eden ülkeler şöyle:

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TÜİK tarihinde ilk kez yayınladı: İşte Türkiye’nin beyin göçünde en çok tercih ettiği ülkeler - Sayfa 4

Almanya, yüzde 17,5

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