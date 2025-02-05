Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi. Zirvede İstanbul’un yeri yok
Türkiye’de rüştünü ispat ederek en iyi 10 Fen Lisesi arasına giren liseleri Eğitim Danışmanı Tuba Hacıoğlu sıraladı.
Birbirinden kaliteli okulların ve öğretmenlerin hizmet verdiği ülkemizde en iyiler de merak ediliyor.
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Öğrencilerin başarılı bir eğitim kariyeri olması için çaba gösteren ebeveynlerin endişelerini ünlü eğitim koçu noktaladı.
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Eğitim Koçu ve Eğitim Danışmanı Tuba Hacıoğlu, Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi’ni sıraladı. İstanbul’un zirvede olmadığı o listenin tamamı şu şekilde;
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