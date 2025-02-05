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  4. Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi. Zirvede İstanbul’un yeri yok

Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi. Zirvede İstanbul’un yeri yok

Türkiye’de rüştünü ispat ederek en iyi 10 Fen Lisesi arasına giren liseleri Eğitim Danışmanı Tuba Hacıoğlu sıraladı.

Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi. Zirvede İstanbul’un yeri yok - Sayfa 1

Birbirinden kaliteli okulların ve öğretmenlerin hizmet verdiği ülkemizde en iyiler de merak ediliyor. 

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Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi. Zirvede İstanbul’un yeri yok - Sayfa 2

Öğrencilerin başarılı bir eğitim kariyeri olması için çaba gösteren ebeveynlerin endişelerini ünlü eğitim koçu noktaladı.

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Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi. Zirvede İstanbul’un yeri yok - Sayfa 3

Eğitim Koçu ve Eğitim Danışmanı Tuba Hacıoğlu, Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi’ni sıraladı. İstanbul’un zirvede olmadığı o listenin tamamı şu şekilde;

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Türkiye’nin en iyi 10 Fen Lisesi. Zirvede İstanbul’un yeri yok - Sayfa 4

10- YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ (ANTALYA) – 488,0 / 0,53

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