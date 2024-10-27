Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: İşte zirvedeki okul...

Sıralama, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler temel alınarak hazırlandı. URAP Türkiye sıralaması 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanırken, son iki yılda bu sayı 15'e çıkarıldı. Sıralama kriterleri arasında öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf oranı, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale, TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları gibi birçok akademik gösterge yer alıyor.