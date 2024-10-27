Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: İşte zirvedeki okul...
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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, "2024-2025 Türkiye Sıralaması" sonuçlarını açıkladı. Bu sıralamada, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi birinci olurken, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ODTÜ zirveye yerleşti.
Sıralama, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler temel alınarak hazırlandı. URAP Türkiye sıralaması 2009 yılından bu yana 9 gösterge kullanırken, son iki yılda bu sayı 15'e çıkarıldı. Sıralama kriterleri arasında öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf oranı, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale, TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları gibi birçok akademik gösterge yer alıyor.
Koç Üniversitesi’nin 2024-2025 Türkiye sıralamasında tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi birinci oldu. Koç Üniversitesi’ni Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri izledi.
Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında ODTÜ ilk sırada yer aldı. ODTÜ’yü İTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik, Gebze Teknik, Bilkent, Boğaziçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çankaya ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri izledi. URAP’ın Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi ilk sırayı alırken, Hacettepe ikinci, ODTÜ üçüncü sırada yer aldı.