Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi açıklandı! İşte URAP sıralamasına göre zirvedeki üniversite
University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP), Türkiye'nin en iyi üniversitelerini açıkladı. Sıralamada üniversitelerin TIP fakültesinin olup olmadığı direk etti. Zirvede ise Koç Üniversitesi yer aldı
Bu eğitim öğretim döneminde akademik başarıları özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye en iyi üniversiteler sıralamasında Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler göz önünde tutuldu.
University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının Türkiye sıralamasını belirlemede, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler etkili oldu.
URAP adresinde yer alan rapora göre sadece Türkiye'nin en iyi üniversiteleri değil farklı kabiliyetlere sahip eğitim kurumları da paylaşıldı. İşte tüm detaylar: