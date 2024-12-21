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  4. Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi açıklandı! İşte URAP sıralamasına göre zirvedeki üniversite

Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi açıklandı! İşte URAP sıralamasına göre zirvedeki üniversite

University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP), Türkiye'nin en iyi üniversitelerini açıkladı. Sıralamada üniversitelerin TIP fakültesinin olup olmadığı direk etti. Zirvede ise Koç Üniversitesi yer aldı

Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi açıklandı! İşte URAP sıralamasına göre zirvedeki üniversite - Sayfa 1

Bu eğitim öğretim döneminde akademik başarıları özetleyen URAP 2023-2024 Türkiye en iyi üniversiteler sıralamasında Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler göz önünde tutuldu.

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Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi açıklandı! İşte URAP sıralamasına göre zirvedeki üniversite - Sayfa 2

University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının Türkiye sıralamasını belirlemede, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları ve makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler etkili oldu.

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Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi açıklandı! İşte URAP sıralamasına göre zirvedeki üniversite - Sayfa 3

URAP adresinde yer alan rapora göre sadece Türkiye'nin en iyi üniversiteleri değil farklı kabiliyetlere sahip eğitim kurumları da paylaşıldı. İşte tüm detaylar:

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Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi açıklandı! İşte URAP sıralamasına göre zirvedeki üniversite - Sayfa 4

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 23 ÜNİVERSİTESİ

1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ

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