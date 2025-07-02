Türkiye'nin en iyi 50 coğrafya bölümü belli oldu: Mezunları iş bulmakta zorlanmıyor

Coğrafya bölümü, son yıllarda etkisini yitirmiş gibi gözükse de yeni dünya konjonktürün önemli bir yere sahip olabilir. Özellikle harita, iklimlendirme, ölçeklendirme gibi alanlarda teknolojiyle uyumlu iş gücünü epey bir ihtiyaç oluyor. Bu noktada yeni bir üniversite tercihi yapacaklar en iyi coğrafya bölümünün hangi üniversitede olduğunu merak ediyor. YÖK Atlas tarafından alınan bu verilere göre tavan puanı en yüksek 50 bölüm sıralandı. İşte Türkiye'nin en iyi 50 coğrafya bölümü: