Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İşte CWUR araştırmasına göre ilk sıradaki üniversitemiz

CWUR, derecelendirme sistemine bağlı olacak şekilde üniversiteleri eğitim, istihdam, öğretim üyeleri ve araştırma gibi konular üzerinden değerlendirir. Ve bu değerlendirme sonucunda en iyi üniversiteleri belirler. Son olarak CWUR, 2025 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre Türkiye'nin 2025 yılındaki en iyi üniversiteleri şu şekilde oluştu: