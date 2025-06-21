Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı! İşte CWUR araştırmasına göre ilk sıradaki üniversitemiz
Sektörde 2012 yılından beri hizmet veren ve çeşitli verilere dayanarak her yıl üniversite sıralamalarını paylaşan Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 2025 yılı özelinde dünyanın en iyi üniversitelerini paylaştı. Listeye göre Türkiye'nin de en iyi üniversiteleri belli oldu.
CWUR, derecelendirme sistemine bağlı olacak şekilde üniversiteleri eğitim, istihdam, öğretim üyeleri ve araştırma gibi konular üzerinden değerlendirir. Ve bu değerlendirme sonucunda en iyi üniversiteleri belirler. Son olarak CWUR, 2025 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre Türkiye'nin 2025 yılındaki en iyi üniversiteleri şu şekilde oluştu: